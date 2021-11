Sergio Ramos ha recuperato dall’infortunio: pronto il suo debutto in Ligue 1 con il PSG

Sergio Ramos si è allenato finalmente con il gruppo ed è pronto al debutto con il PSG in Ligue 1. I parigini sfideranno sabato il Nantes e molto probabilmente l’ex bandiera del Real Madrid farà i primi minuti della sua esperienza in Francia subentrando a gara in corso.

FOTO: Twitter PSG