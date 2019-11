Sergio Ramos: “Giocare a Cadice sarà speciale per me, David Villa una leggenda del calcio spagnolo”

Sergio Ramos, difensore e capitano della Spagna, ha parlato oggi in conferenza stampa di tanti temi legati alla selezione iberica: “A livello personale è molto gratificante tornare a Cadice. È vicino alla mia terra, qui ho amici. Domani sarà un giorno molto speciale. Verranno la mia famiglia e i miei amici. È una ricompensa per i miei anni di lavoro. Giocare con la Nazionale a Barcellona? Non è il momento migliore. Il ritiro di David? È una leggenda, uno dei migliori giocatori in Spagna e nel mondo. Mi congratulo con lui per la sua carriera e per tutto ciò che ha dato per la Spagna e le squadre per cui ha giocato. Il Clasico rimandato? Non sarebbe successo nulla se le due squadre avessero giocato sabato. Dispiace, ma c’è ancora tempo”.

Foto: El Pais