Sergio Ramos: “Finalmente posso divertirmi di nuovo in campo. Futuro di Mbappé? Lo voglio nella mia squadra”

Sergio Ramos, difensore del PSG, è stato intervistato dal Chiringuito TV. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“Infortuni? Quello al ginocchio è stato il problema meno fastidioso degli ultimi mesi. Sono tornato, sono contento e posso divertirmi e sorridere di nuovo.

Futuro di Mbappé? Non lo so, nessuno sa cosa può succedere. Io lo voglio nella mia squadra.

Messi? Ho un bellissimo rapporto con lui. Siamo due giocatori che hanno vinto tutto con il rispettivo club e ora abbiamo cominciato insieme in questo nuovo progetto”. Foto: Twitter personale Ramos