Sergio Ramos: “Fa male non rappresentare il mio paese, ma la cosa migliore è riprendersi per l’anno prossimo”

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos ha commentato la mancata convocazione da parte di Luis Enrique: “Fa male non poter aiutare la Spagna all’Europeo, ma in questo caso la cosa migliore è riposarsi, riprendersi completamente e tornare l’anno prossimo come ho sempre fatto. Fa male non rappresentare il mio paese, ma devo essere onesto e sincero. Auguro buona fortuna a tutti i miei compagni e spero faremo un grande Europeo”.

Foto: El Pais