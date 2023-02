Sergio Ramos elogia Galtier: “È umile e ti dice le cose in faccia. Non mente mai”

Durante l’intervista concessa a UEFA.com, Sergio Ramos ha così parlato del tecnico Christophe Galtier: “Quello che emerge è il suo essere naturale e l’umiltà con cui è arrivato. È un allenatore che non mente mai, che ti dice le cose in faccia, cosa per me molto importante. Inoltre, ha vinto con altre squadre prima di arrivare al PSG e ha acquisito esperienza che trasmette alla squadra”.

Foto: Instagram PSG