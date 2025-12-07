Sergio Ramos: “E’ stata la mia ultima partita in Messico”

07/12/2025 | 13:30:40

Annuncio di Sergio Ramos che sui social rende noto come lascerà il Monterrey a fine stagione (fine dicembre). Quella di questa notte è stata la sua ultima partita nel Paese del Tricolor.

Queste le sue parole su Instagram: “Siamo tristi, ma con la coscienza pulita di aver lasciato tutto in campo. È ora di imparare, alzarsi e sapere che anche questo fa parte del calcio. Il più grande peccato è non aver dato una nuova finale ai tifosi, che sono quelli che lo meritano di più. Grazie sempre per il vostro sostegno. E’ stata la mia ultima partita in Messico. Forza Monterrey!”. –

Foto: Instagram Sergio Ramos