Sergio Ramos e i dubbi sul rinnovo: non andrà in conferenza stampa prima di Spagna-Germania

Sergio Ramos non si presenterà in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Germania: come riporta Marca, al suo posto ci sarà Rodri.

Su questa decisione di sicuro ha pesato la situazione delicata del suo rinnovo col Real Madrid, proprio oggi Florentino Perez rilascerà un’intervista a El Larguero, nella quale probabilmente parlerà anche del suo capitano Ramos.

Foto: Twitter Real Madrid