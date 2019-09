Sergio Ramos da record: 167 presenze con la Spagna, agganciato Casillas

Sergio Ramos entra di diritto nella storia della Spagna. Con la presenza collezionata stasera contro le Far Oer, il difensore del Real Madrid tocca infatti quota 167 presenze con la nazionale iberica, agganciando così Iker Casillas come giocatore ad aver vestito più volte la maglia delle Furie Rosse. Un altro traguardo storico per Sergio Ramos.

🔝¡ENHORABUENA, CAPITÁN!🔝 Estamos viviendo un momento histórico. Con este partido, @SergioRamos iguala a @IkerCasillas como el futbolista que más veces ha vestido nuestra camiseta (167). ¡¡GRANDE!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/C8iBQqGbQr — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 8, 2019

Foto: sportyou.es