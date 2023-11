Sergio Ramos: “Col PSV è come una finale”

Sergio Ramos è il giocatore che il Siviglia ha affiancato a Diego Alonso, l’allenatore, in vista dell’importante sfida di Champions League contro il PSV. L’ex difensore del Real Madrid ha parlato in questo così alla vigilia:

“È un’opportunità unica in un momento in cui le cose non vanno bene. Vogliamo restituire tutto ai tifosi. È più una finale che una partita di Champions League. È fondamentale e dipendiamo da noi stessi. Siamo i primi a soffrire. Si fa tutto il possibile e il risultato non arriva. Non dobbiamo guardare indietro. Guardare avanti. Credere in noi stessi è molto importante per ritrovare la giusta mentalità ed essere uniti. E i tifosi sono un fattore molto importante”.

“Stiamo lavorando in una dinamica molto buona. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare. L’opportunità contro il PSV è meravigliosa. È una gara speciale. È uno di quei giorni in cui devi giocare una partita perfetta”.

Foto: Instagram Sergio Ramos