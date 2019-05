Sergio Ramos annuncia: “Resto al Real Madrid, voglio chiudere qui la carriera”

Sergio Ramos non lascerà il Real Madrid. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è arrivato anche l’annuncio del difensore spagnolo. Il capitano delle Merengues è intervenuto così in conferenza stampa a Valdebebas: “Si è creata un po’ di confusione, per cui voglio chiarire il mio futuro. Sono un Madridista, voglio ritirarmi qui e il giorno in cui me ne andrò mi piacerebbe salutare dalla porta principale, da vincitore. Florentino? Il presidente e io abbiamo una relazione padre-figlio, ci vogliamo molto bene, sono passati tanti anni ma mi ha sempre mostrato un affetto speciale. Ieri abbiamo sistemato tutto e vogliamo costruire insieme il futuro del Madrid. Non abbiamo parlato un solo minuto di soldi. Non mi interessa: se necessario, giocherei anche gratis. L’offerta della Cina c’è, non sono uno che mente. Io sono qui, indosso questa maglia e voglio solo questo. Non ho mai pensato di accettare la proposta della Cina. Ho parlato in privato con il presidente: si è fatto molto rumore su questo. Io sono uno molto chiaro: resto al Real Madrid e andiamo a costruire il nostro futuro per vincere”, ha chiuso Sergio Ramos.

