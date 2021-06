Sergio Ramos: “Alla fine avevo accettato l’offerta del Real per il rinnovo, ma la proposta era scaduta. Futuro? Non so ancora”

Sergio Ramos, nel corso della conferenza stampa d’addio dal Real Madrid, si è soffermato anche sulla trattiva per il rinnovo che poi è sfumata. “Il club durante il primo lockdown mi ha offerto il rinnovo, che a causa del Covid è slittato. La proposta era di un anno di contratto con taglio dello stipendio. Il denaro non era il problema, lo erano gli anni di contratto. Volevo tranquillità per me e la mia famiglia. Nelle ultime conversazioni tra le parti ho comunque accettato quella famosa offerta e mi è stato detto che non era più valida. La scorsa settimana è stato comunicato al mio agente che l’offerta per il rinnovo era scaduta senza che io neanche lo sapessi. Questo mi ha sorpreso, stavamo ancora negoziando. Alla fine avevo accettato l’offerta, ma ormai quella era scaduta. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto in questi 16 anni al Real. Abbiamo vinto tanto insieme”.

Sul suo futuro. “In nessun momento ho pensato a un’altra squadra. Sono entrato sul mercato da gennaio e ho ricevuto delle chiamate, ma non ho mai pensato di andarmene dal Real Madrid. Ora cercherò la miglior opzione per me, oggi prendo in considerazione anche il Siviglia. Barça? No secco. Parigi o Manchester ora? L’importante non è dove, ma con chi. La mia felicità dipende dalla mia famiglia”.

FOTO: Twitter Real Madrid