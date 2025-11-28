Sergio Ramos, addio al Monterrey. Vuole tornare in Europa e andare ai Mondiali

28/11/2025 | 16:08:15

L’esperienza di Sergio Ramos al Monterrey sta per giungere ai titoli di coda. Il difensore spagnolo ex Real Madrid, secondo El Chiringuito, vuole tornare in Europa. Il grande desiderio dell’ex Real Madrid è quello di tornare a vestire la maglia della nazionale spagnola e provare ad arrivare al Mondiale. Ramos ritiene che, militando in un campionato europeo e in competizioni di maggior livello, potrebbe ritrovare la visibilità sperata e magari ottenere una maglia per i Mondiali 2026.

foto insta sergio ramos