Sergio Ramos, a zero è un affare (ma non per tutti)

Ieri sera, durante la partita tra Italia e Svizzera, il Real Madrid alle 21.30 ha annunciato l’addio di Sergio Ramos. Una notizia che ha scosso la Spagna, come dimostrato dalle aperture dei quotidiani iberici questa mattina. Dopo 16 anni e tanti trofei portati in bacheca, si dividono le strade tra il Real e il suo storico capitano. A 35 anni Ramos può ancora dire la sua nel calcio che conta ed è pronto a trasferirsi a parametro zero: una vera opportunità, considerando il valore tecnico del giocatore, un affare ma non per tutti. L’aspetto economico sarà determinante in questa trattativa: in un mercato che viaggia sempre di più verso i parametri zero (vedi Psg con Donnarumma o il Barcellona con Aguero) per convincere Ramos bisognerà offrirgli un super ingaggio che, in Europa, pochi club possono permettersi. Le solite squadre della Premier sono in pole così come il Psg. Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi MLS anche se, andare lì, significherebbe dire addio a quel calcio a cui Sergio Ramos è abituato.

FOTO: Twitter Real Madrid