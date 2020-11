Sergio Ramos 100 gol con il Real: “Sapevamo che sarebbe stata dura, vincere è l’unica cosa che conta”

Sergio Ramos ha parlato della vittoria con l’Inter ai microfoni dell’emittente spagnola Movistar:

“Sapevamo che era una partita molto difficile, alla fine abbiamo vinto ed è l’unica cosa che conta.

Abbiamo provato gioia dopo il triplo fischio finale ma anche sollievo, questo 3-2 scaccia via tutti i dubbi generati da qualche risultato negativo.

Eravamo tutti convinti di giocarci una finale, questione di vita o di morte.

Abbiamo concesso qualcosa di troppo ed è arrivato il pareggio, bisognava continuare a spingere perchè in Europa certi errori non te li puoi permettere.

100 gol col Real? Un traguardo incredibile, direi. Per un difensore è difficile raggiungere queste cifre, ma penso che sia sempre più importante vincere le partite.”