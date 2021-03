Sergio Oliveira: “Un’emozione segnare due gol alla Juve. Abbiamo sofferto, ma l’obiettivo è stato raggiunto”

Sérgio Oliveira, autore dei due gol del Porto nel 3-2 contro la Juventus, ha riconosciuto il momento speciale ai microfoni di Eleven: “È una sensazione unica segnare due gol qui e sono molto contento per la qualificazione. E ‘motivo di orgoglio per il club, che già lo meritava, e per il Paese. Abbiamo dovuto soffrire. Abbiamo giocato con le battute basse, ma abbiamo sempre voluto segnare. Abbiamo rivelato quella volontà. L’obiettivo finalmente è arrivato e siamo immensamente felici. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Voglio dedicare questa vittoria ai nostri tifosi”.

Foto: twitter Porto