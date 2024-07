Sergio Gomez, la Roma rimane in pole

Dopo l’addio di Spinazzola, la Roma è a caccia del sostituto. E Ghisolfi sta pensando a Sergio Gómez per rinforzare la corsia esterna. Terzino sinistro classe 2000, di proprietà del Manchester City alla ricerca di più spazio per esprimere le proprie qualità. Secondo quanto riportato dalla Spagna, la Roma rimane la favorita per chiudere l’accordo con gli inglesi nonostante il forte interesse della Real Sociedad.

Foto: Instagram Gomez