Sergio Conceicao: “Pensiamo a giocare e a vincere. Gimenez? Mi chiamavano pippa…”

Sergio Conceicao ha presentato in conferenza stampa il derby di Coppa Italia in programma domani. “Presenteremo un undici titolare forte. Pensiamo a giocare e a vincere. Questa strada per l’Europa sembra la più corta, ma anche in campionato ci proveremo. Il rigore sbagliato da Gimenez? In Italia è dura arrivare e partire subito alla grande, serve adattamento. Quando sono arrivato in Italia, mi chiamavano pippa… Lui deve stare tranquillo, ha la mia fiducia. Il gruppo sta bene. Anche Loftus-Cheek che è stato operato e tornerà oggi. Sono tutti a disposizione, abbiamo ancora domani per lavorare, oggi abbiamo fatto lavoro differenziato. Spetta a me scegliere, una cosa è certa: dopo la partita sono più bravi a capire cosa dovevo e cosa non dovevo fare. Joao Felix? Vale lo stesso discorso fatto per Santi Gimenez: non è facile arrivare in Italia e fare subito la differenza. Ma questa cosa tra i giocatori è normale, a me piacciono quello che parlano perché la comunicazione è molto importante, un segnale di personalità”.

Foto: X Milan