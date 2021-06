Sergio Busquets torna a disposizione della Spagna, Luis Enrique: “Non c’è alcun problema, è pronto per giocare”

Il ct della Spagna Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Polonia, partita che vedrà il rientro di Sergio Busquets dopo il periodo di positività al Covid-19. Ecco le dichiarazioni del ct sul centrocampista: “Non c’è alcun tipo di problema, è sempre stato asintomatico. E’ in condizioni di giocare. Ho parlato con lui ogni giorno, è rimasto fuori parecchi giorni ma è come se fosse stato sempre qui”.