Sergio Busquets: “Ho lasciato il Barcellona nel modo giusto. Rinnovo o ritiro? Ecco cosa penso”

27/08/2025 | 11:00:34

Sergio Busquets, l’uomo – silenzioso – in più, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della gara di questa notte di Leagues Cup tra Inter Miami e Orlando City (2:30 italiane). L’ex Barcellona ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, chiarendo la sua posizione in merito al rinnovo o al possibile ritiro dal mondo del calcio: “Quando ho lasciato il Barça sapevo già che non sarei tornato in Spagna o in Europa, sono più vicino a concludere la mia carriera che a proseguirla. Non c’è nulla su un presunto rinnovo o su un presunto ritiro, quando ci sarà qualcosa da dire lo comunicheremo. Mi sento bene, per fortuna gli infortuni mi rispettano e gli allenatori contano su di me. Ho sempre detto che quando avrei lasciato il Barça volevo farlo nel modo giusto, e così è stato: me ne sono andato vincendo titoli. Quando arriverà il momento di annunciare una decisione lo farò, perché ho ancora molto da valutare”.

Foto: X UEFA Euro 2020