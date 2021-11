Sergio Aguero sarà costretto a fermarsi per i prossimi tre mesi. L’annuncio del Barcellona

Dopo l’aritmia cardiaca riscontrata a seguito del dolore al petto durante il match tra Barcellona e Alaves, Sergio Aguero è stato sottoposto ad un iter terapeutico che lo terrà lontano dal calcio per i prossimi tre mesi. Lo ha comunicato poco fa il Barcellona attraverso un tweet: ” “Il giocatore è stato sottoposto ad un processo diagnostico e terapeutico da parte del dottor Josep Brugada e non sarà disponibile per i prossimi tre mesi, durante i quali verrà valutata l’efficacia del trattamento ai fini della guarigione”.

