Sergiño Dest: “Firmare per il Barça sarebbe ancora un sogno. Penso che mi integrerei bene”

22/04/2026 | 17:57:15

Il difensore del PSV, Sergiño Dest, ha parlato ai microfoni di NPO Radio. Queste le sue parole:

“Firmare per il Barça sarebbe ancora un sogno. Lo stile di gioco di Hansi Flick è incredibile. Penso che mi integrerei bene. Ho parlato con Araujo qualche tempo fa, dopo la partita tra Stati Uniti e Uruguay, e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Mi ha detto che lui e Frenkie a volte non capiscono perché mi abbiano venduto, che mi integrerei bene qui”.

Foto: X PSV