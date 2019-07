Serginho: “Duarte è un giocatore di grande personalità”

Serginho, ex giocatore del Milan, nonché mediatore della trattativa che ha portato Duarte in rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difensore brasiliano. Ecco le sue parole: “Duarte è il nuovo Thiago Silva? Speriamo. E’ un giocatore di grande personalità, ha solo 23 anni ma ha già giocato tante partite con il Flamengo. Ha ancora grandi margini di miglioramento. Il Milan ha fatto un ottimo acquisto. Come ogni brasiliano avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma ha le caratteristiche per fare bene in Italia. Anche la Roma lo voleva, ma il Milan ha anticipato tutti. I rossoneri lo seguivano da almeno tre mesi. E’ un giocatore pronto per il Milan, se poi sarà titolare lo deciderà il mister. Duarte ha tutte le caratteristiche per fare tante belle cose nel Milan”.

Foto: newsmondo.it