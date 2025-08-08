Sergi Roberto: “Sfidare il Barcellona sarà emozionante. Morata? Giocatore importante, ci darà tantissimo”

08/08/2025 | 22:50:17

Sergi Roberto, giocatore del Como, ha parlato al quotidiano .Jijantes in Spagna, parlando del Trofeo Ganper di domani contro il suo Barcellona.

Queste le sue parole: “Non avrei mai pensato di giocare contro il Barcellona. È la squadra della mia vita, la mia squadra. C’è grande entusiasmo”

Sull’imminente arrivo di Alvaro Morata al Como: “Abbiamo giocato insieme a lungo nelle nazionali giovanili spagnole. È stato uno dei miei primi compagni nell’under 15 o under 16, sono davvero contento che venga qua. Sono sicuro che con noi starà molto bene, siamo una buona squadra e una vera famiglia. Alvaro è un calciatore spettacolare, ci aiuterà”.

Foto: sito Como