Sergi Roberto: “Il Como è cambiato tantissimo, l’obiettivo è l’Europa. Morata ci aiuterà”

08/08/2025 | 18:10:00

In una intervista concessa al canale Jijantes FC, Sergi Roberto ha parlato della sua avventura in Serie A: “Il Como in un solo anno è cambiato tantissimo. L’obiettivo quando sono arrivato era restare in Serie A, con tanti giocatori che arrivavano dalla seconda divisione. Già in inverno però è stato fatto un mercato molto importante, in estate uguale. L’obiettivo adesso è entrare in Europa, sarebbe un sogno trovarci col Barcellona il prossimo o nei prossimi anni. Morata? Abbiamo giocato insieme a lungo nelle nazionali giovanili spagnole. È stato uno dei miei primi compagni nell’under 15 o under 16, sono davvero contento che venga qua. Sono sicuro che con noi starà molto bene, siamo una buona squadra e una vera famiglia. Alvaro è un calciatore spettacolare, ci aiuterà. Pena? È un gran bel portiere. L’anno passato l’ha dimostrato, è di primo livello”.

Foto: Instagram Sergi Roberto