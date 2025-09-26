Sergi Roberto esalta Busquets: “Il miglior centrocampista posizionale che abbia mai visto”

26/09/2025 | 16:25:20

Sergio Busquets ha deciso di dare addio al calcio e lo ha fatto con un post sui social le scorse ore. Stanno ovviamente piovendo messaggi per l’ex stella del calcio spagnolo. Tra questi quello di Sergi Roberto, calciatore del Como, che per qualche anno ha condiviso lo spogliatoio del Barcellona con Busquets.

Queste le sue parole: “Che vero onore e privilegio aver condiviso così tanti anni con te. Sei stato per me un grande esempio, un esempio di umiltà, disciplina, coerenza, e soprattutto un grande amico! Il miglior centrocampista posizionale che abbia mai visto. Anche se non è stato sempre non apprezzato. Grazie di tutto mito”.

Foto: sito Como