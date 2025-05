Sergi Roberto: “Barcellona? Non penserà alle eliminazioni con Roma e Liverpool, sarà diverso”

06/05/2025 | 18:57:57

Sergi Roberto si è espresso sulla sfida tra Inter e Barcellona di Champions League, le parole del calciatore del Como ex ed ex blaugrana a Jijantes: “Ho il 100% di fiducia in questa squadra. L’Inter inizierà forte e alta, ma il Barcellona reggerà la pressione. L’Inter si sente a suo agio giocando in difesa, ma guardando l’ultima parte dell’andata e considerando che saranno spinti dai suoi tifosi penso che attaccherà. Le eliminazioni con Roma e Liverpool? Inconsciamente in gare così se hai avuto esperienze negative e ti segnano un gol puoi pensare che succederà di nuovo, ma non è questo il caso”.

FOTO: Instagram Sergi Roberto