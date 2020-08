Sergi Gómez: “Gran parte del successo è dovuto alla squadra che abbiamo”

Domani sera riflettori puntati sulla finale di Europa League tra Siviglia e Inter al RheinEnergieStadion di Colonia. Intervistato dal sito ufficiale dei biancorossi, Sergi Gómez racconta questo momento: “Gran parte del successo è dovuto alla squadra che abbiamo. Abbiamo dovuto superare molti ostacoli in questa stagione e altrimenti non sarebbe stato possibile“. Anche lui torna sull’importanza dei tifosi: “Il merito va a tutti, a quelli di noi che sono in Germania e a quelli che sono a Siviglia che mandano messaggi e ci mettono ancora più carica in vista di domani sera”.

Foto: Twitter Sevilla