Serdar: “Solo 5 punti? La stagione è lunga. Non c’è preoccupazione”

29/10/2025 | 20:55:30

Il giocatore del Verona, Suat Serdar, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko a Como.

Queste le sue parole: “Come ti senti a giocare lì in mezzo con Gagliardini? “Gagliardini ci sta dando una grande mano con la sua esperienza. Io mi sento bene, ho segnato ma dobbiamo continuare a lottare come squadra. È la cosa più importante”.

Il Verona è fermo a 5 punti. “Dobbiamo solamente continuare così. A volte non facciamo gol, ma le squadre che ci affrontano fanno sempre fatica. Però la stagione è ancora lunga, non c’è preoccupazione”.

Foto: sito Verona