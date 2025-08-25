Serdar risponde a Kristensen: termina 1-1 Udinese-Verona

25/08/2025 | 20:23:28

Termina 1-1 la sfida tra Udinese e Verona. Accade tutto nella ripresa, due calci piazzati a decidere la contesa. Udinese in vantaggio al 53′ grazie al colpo di testa di Kristensen su calcio d’angolo battuto da Lovric. Al 73′ c’è il pareggio scaligero anche in questo caso da calcio piazzato. Angolo di Frese. Giovane spizza di testa e trova la deviazione vincente di Serdar che riporta il risultato in parità, 1-1. Da segnalare anche le tre traverse nella ripresa, due per l’Udinese con Zemura e Camarà, una per il Verona con Giovane. Termina 1-1 questo derby del nord-est.

Foto: sito Udinese