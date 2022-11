Serbia, preoccupa la caviglia di Milinkovic-Savic. Condizioni da valutare per la Svizzera

La Serbia è in ansia, preoccupano le condizioni di Sergej Milinkovic–Savic. Come riporta il portale Novosti, il Sergente verrà sottoposto a dei controlli per valutare le sue condizioni in vista del match, decisivo, contro la Svizzera di venerdì 2 dicembre. Il problema al piede nasce dopo la partita con il Brasile: scontro con Casemiro e botta forte sulla caviglia. In campo contro il Camerun, Sergej continua le cure per esserci nell’ultima sfida della fase a gironi. Ma il gonfiore della caviglia preoccupa lo staff della Nazionale.

Noga Sergeja Milinkovića Savića posle Kameruna pic.twitter.com/sHpfcL5YKB — Urugvajski dzukac (@CudimSeCudima) November 28, 2022

Foto: Instagram Milinkovic-Savic