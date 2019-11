Serbia, la Federcalcio premia Mihajlovic come miglior allenatore dell’anno

Sinisa Mihajlovic, dopo una lunghissima lotta, è pronto a tornare in panchina per guidare da vicino il suo Bologna. Intanto, con il suo comportamento da autentico leone, ha colpito tutti e in particolar modo la Federcalcio serba. I vertici del calcio del suo Paese, infatti, hanno voluto premiare il tecnico rossoblu con il premio di miglior allenatore dell’anno 2019. In attesa di ridare indicazioni a bordo campo, Sinisa può godersi questo meritato riconoscimento. A seguire il tweet:

🏆 | Добитник најпрестижнијег признања Фудбалског савеза Србије „Златна лопта” за најбољег тренера у 2019. години је Синиша Михајловић. 🙌🇷🇸🦅#ZlatnaLoptaSrbije | #FSS@BfcOfficialPage @SerieA pic.twitter.com/rrW18iwQkU — Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) November 26, 2019

Foto: Federcalcio serba Twitter