Serbia-Inghilterra, le formazioni ufficiali
09/09/2025 | 19:48:48
In vista del match di questa sera tra Serbia e Inghilterra, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Serbia (3-4-2-1): Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Lukic, Birmancevic; Zivkovic, Ilic; Vlahovic. All.: Stojkovic. Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, Livramento T.; Henderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane. All.: Tuchel.
Foto: Instagram Harry Kane