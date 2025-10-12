Serbia, il ct Stojkovic si dimette dopo la sconfitta con l’Albania: “Responsabilità mia”

12/10/2025 | 11:45:29

Dopo il pesante ko con l’Albania, il ct della Serbia Stojkovic ha rassegnato le dimissioni parlando in conferenza stampa: “Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo, e questa sconfitta non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Sono qui per tirarne le conseguenze. “Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati, ma il risultato di questa sera è stato davvero negativo. Non è una tragedia quando un allenatore va via. La Serbia avrà sempre in me un grande tifoso“.

Foto: Instagram Serbia