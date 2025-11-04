Serbia, i convocati per le qual. Mondiali. Cinque calciatori della Serie A in rosa
04/11/2025 | 12:30:18
La Serbia ha diramato la lista dei convocati per le prossime gare di qualificazione al Mondiale. Ci sono ben 5 giocatori della Serie A.
Portieri: Predrag Rajković (Al Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth), Veljko Ilić (Viđev Lođ).
Difensori: Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa Belgrado), Veljko Milosavljević (Bournemouth), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Zenit), Mihailo Ristic (Celta), Aleksa Terzić (Salisburgo).
Centrocampisti: Saša Lukić (Fulham), Ivan Ilic (Torino), Marko Grujić (AEK Atene), Nemanja Gudelj (Siviglia), Aleksandar Stanković (Club Brugge), Vanja Dragojevic (Partizan), Andrija Živković (PAOK), Lazar Ranđelović (Vojvodina), Filip Kostić (Juventus), Luka Ilic (Ovijedo), Lazar Samardžić (Atalanta). Attaccanti: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atene), Petar Ratkov (Salisburgo), Aleksandar Katai (Stella Rossa Belgrado), Nemanja Radonjić (Stella Rossa Belgrado).
La Serbia giocherà il 13 novembre a Londra contro l’Inghilterra e tre giorni dopo a Leskovac contro la Lettonia.
Foto: Instagram Vlahovic