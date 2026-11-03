TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serbia, i convocati per la Nations League: presenti i fratelli Stankovic

03/11/2026 | 18:52:53

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Veljo Paunovic, CT della Nazionale serba, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di Nations League contro Germania e Grecia. Presenti sei giocatori della Serie A. L’elenco completo:

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Dragan Rosic.

Difensori: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Srdjan Babic, Stefan Gudelj, Nikola Simic, Kosta Nedeljkovic, Aleksa Terzic, Petar Sukacev.

Centrocampisti: Aleksandar Stankovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Stefan Dzodic, Vanja Dragojevic, Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Vladimir Lucic, Lazar Samardzic, Vasilije Kostov, Dusan Tadic.

Attaccanti: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Mihajlo Cvetkovic.

Foto: Sito Venezia