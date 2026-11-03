Serbia, i convocati per la Nations League: presenti i fratelli Stankovic
03/11/2026 | 18:52:53
Veljo Paunovic, CT della Nazionale serba, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di Nations League contro Germania e Grecia. Presenti sei giocatori della Serie A. L’elenco completo:
Portieri: Vanja Milinkovic-Savic, Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Dragan Rosic.
Difensori: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Srdjan Babic, Stefan Gudelj, Nikola Simic, Kosta Nedeljkovic, Aleksa Terzic, Petar Sukacev.
Centrocampisti: Aleksandar Stankovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Stefan Dzodic, Vanja Dragojevic, Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Vladimir Lucic, Lazar Samardzic, Vasilije Kostov, Dusan Tadic.
Attaccanti: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Mihajlo Cvetkovic.
Foto: Sito Venezia