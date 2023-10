Serbia, i convocati per gli impegni di novembre: ben 10 gli “italiani”

Il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic ha convocato 32 calciatori per le due partite in programma rispettivamente il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio e il 19 novembre contro la Bulgaria. La prima sarà un’amichevole, la seconda invece varrà per le qualificazioni ad Euro 2024. Di seguito la lista completa, nella quale sono presenti ben 10 giocatori che militano in Italia (9 in Serie A e 1 in Serie B):

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Maiorca), Dorde Petrovic (Chelsea), Filip Stankovic (Sampdoria).

Difensori: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Erakovic (Zenit), Milos Veljkovic (Werder Brema), Mihajlo Ilic (Partizan), Strahinja Pavlovic (RB Salisburgo), Srdan Babic (Spartak Mosca).

Centrocampisti: Nemanja Radonjic (Torino), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Verona), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Siviglia), Ivan Ilic (Torino), Marko Grujic (Porto), Uros Racic (Sassuolo), Sasa Lukic (Fulham), Filip Kostic (Juventus), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Stefan Mitrovic (Stella Rossa), Vladimir Lucic (Stella Rossa), Dusan Tadic (Fenerbahce), Lazar Samardzic (Udinese), Sergek Milinkovic-Savic (Al Hilal), Filip Djuricic (Panathinaikos).

Attaccanti: Dusan Vlahovic (Juventus), Petar Ratkov (RB Salisburgo), Aleksandar Mitrovic (Al Hilal)

