Serata vincente per l’Italia: battuta 2-1 l’Ungheria

Serata felice per l’Italia, che nel match valevole per la League A di Nations League ha avuto la meglio per 2-1 contro l’ostica Ungheria: decisive le reti di Barella e Pellegrini, entrambe arrivate nel primo tempo. La squadra di mister Rossi ha accorciato le distanze nella ripresa complice l’autogol di Mancini, ma gli Azzurri hanno ben controllato il vantaggio e, ampliando il discorso, sfoderato una prestazione certamente più positiva rispetto a quanto mostrato nelle ultime uscite.

Foto: Twitter Italia