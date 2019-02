Serata in discoteca e senza regolare permesso per Eder Militao, giovane difensore del Porto. Il club portoghese, secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano lusitano O Jogo, non ha gradito e ha sanzionato il calciatore classe 1998 ex San Paolo. Militao è stato escluso momentaneamente e salterà la sfida di questa sera contro il Tondela.

Foto: Twitter Porto