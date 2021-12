Serata di terrore per Cancelo e la sua famiglia: rapinato in casa e ferito alla fronte

Serata di terrore per il terzino del Manchester City, ex Inter e Juventus, Joao Cancelo. Il calciatore ha svelato di essere stato rapinato in casa da alcuni malviventi. Il giocatore è stato anche ferito alla fronte. Sono stati momenti evidentemente terribili quelli che ha vissuto Joao Cancelo la sera del 30 dicembre. L’esterno portoghese ha infatti rivelato di essere stato aggredito e derubato presso la propria abitazione da quattro malviventi. Le sue parole sui social: “Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro vigliacchi che mi hanno ferito e che hanno cercato di far del male alla mia famiglia. Quando mostri resistenza, ecco cosa succede. Sono riusciti a portar via tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esserci persone persone così meschine. La cosa più importante per me e la mia famiglia è che fortunatamente stanno tutti bene. Dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno in più che riuscirò a superare. Fermo e forte come sempre”. FOTO: Twitter Manchester City