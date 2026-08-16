Serata da dimenticare per Messi: sbaglia il rigore e l’Inter Miami perde 4-1 contro il Nashville

16/08/2026 | 10:50:29

Leo Messi, tornato titolare dopo la scomparsa del padre Jorge, è incappato in una serata difficile. L’Inter Miami ha perso rovinosamente 4-1 sul campo del Nashville in MLS e l’argentino è stato protagonista in negativo. Ha, infatti, sbagliato un calcio di rigore al 23esimo del primo tempo, confermando e allungando la striscia negativa iniziata ai Mondiali, in cui non realizzò due rigori contro l’Austria e l’Egitto. Il momentaneo gol del pari, firmato da Segovia su assist proprio della pulce, non è riuscito a evitare la goleada del Nashville, vittorioso 4-1 e distante 5 punti in classifica proprio dall’Inter Miami.

Foto: Facebook Inter Miami