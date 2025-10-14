Sequestrata la scuola calcio di Immobile. Il giocatore: “Dimostreremo la nostra correttezza”

14/10/2025 | 18:00:12

Ciro Immobile, attaccante del Bologna, ha dato la sua versione a seguito della notizia del sequestro della sua scuola calcio e, in particolare, l’impianto sportivo Immobile Academy, inaugurato il 20 marzo.

Queste le parole sui social: “Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell’impianto sportivo che porta il mio nome a Torre Annunziata. Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicato, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato. Per il resto, rimango convinto che i tecnici dimostreranno la regolarità degli interventi realizzati sull’area, e mi auguro che l’inchiesta in corso chiarisca i fatti e riconosca la correttezza del nostro operato”.

Foto: Instagram Immobile