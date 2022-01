Sepe saluta il Parma: “Ringrazio chi mi è stato vicino, peccato per il finale perché il film mi è piaciuto”

Il portiere ormai ex Parma Luigi Sepe saluta i tifosi crociati prima del trasferimento alla Salernitana: “Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni, ringrazio la città di Parma per quello che mi ha dato e ringrazio il Parma Calcio per quello che abbiamo vissuto insieme! Peccato per il finale perché il film a me era piaciuto! Auguro il meglio ad una piazza che merita il meglio”.

FOTO: twitter parma