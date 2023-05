Sentenza Juventus, prosciolti Nedved e altri sei dirigenti

La Corte Federale ha deciso: -10 punti di penalizzazione per la Juventus. Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare alla Juventus per il caso plusvalenze, la Corte Federale ha sanzionato il club bianconero con 10 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Ma non solo. Prosciolti i sette ex dirigenti e consiglieri del CdA bianconero per cui l’accusa aveva chiesto otto mesi. Il nome che balza all’occhio è quello di Pavel Nedved, oltre a lui accuse cadute nei confronti di Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

Foto: sito Juve