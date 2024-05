SENSO DEL GOL E STRAPOTERE FISICO: ANTON MATKOVIC, IL NUOVO MANDZUKIC

In Croazia c’è un talento che ha attirato l’attenzione degli osservatori di tutto il mondo, in particolar modo quelli italiani. Si tratta di Anton Matkovic, centravanti croato in forza all’Osijek. Classe 2006, già nel giro della Nazionale Under 19, è un attaccante alto 191 centimetri e proprio come il giocatore a cui viene paragonato in patria, ovvero Mario Mandzukic, ha dimostrato di poter giocare anche sull’esterno, puntando più sulla velocità che sulla forza rispetto all’ex – tra le altre – Juventus e Milan.

Ora Matkovic è titolare inamovibile dell’Osijek e ha messo a segno le sue prime due reti in campionato, tanto che sia squadre della Premier League (come Fulham ed Everton) che altre formazioni italiane hanno osservato le sue prestazioni nella formazione croata – quarta in classifica in patria dietro ad Hajduk Spalato, Rijeka e Dinamo Zagabria. Attualmente, si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro.

Già a gennaio, nonostante fosse sceso in campo solo 5 volte con la prima squadra, per il giovane croato sono stati registrati numerosi interessamenti concreti dall’Italia. E negli ultimi giorni, stando quanto riportato da Sportitalia, il centravanti sarebbe finito nel mirino di Milan ed Atalanta.

Foto: Instagram Osijek