Sensi più Brozovic, 2-1 dell’Inter sul Lugano nella prima uscita stagionale

Buona la prima per l’Inter di Antonio Conte che, davanti ad un nutrito numero di spettatori presenti allo Stadio di Cornaredo, supera 2-1 il Lugano nel primo test stagionale. I neroazzurri, orfani di diversi giocatori e schierati in campo con un 3-5-2, passano in vantaggio nel primo tempo grazie al bel destro a giro di Stefano Sensi, uno dei volti nuovi della nuova Inter targata Conte. Al minuto numero 36′ è De Vrij a trovare la via della rete ma il suo gol viene tuttavia annullato per via della posizione irregolare di Gagliardini. E’ Brozovic, sul finire di frazione, a trovare il raddoppio con una conclusione magistrale su assist di Perisic. All’87’, Kryeziu riapre la contesa per il Lugano su assist dalla destra di Leo, ma il suo gol non basta a completare la rimonta per gli svizzeri. Parte dunque con il piede giusto la nuova avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, con i neroazzurri che ottengono una bella vittoria nonostante le tante assenze.

Foto: twitter ufficiale Inter