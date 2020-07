Sensi: “Non ho mai smesso di credere nelle mie potenzialità. Con Conte siamo sempre concentrati”

Il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, autore di un incipit stagionale strepitoso, è intervenuto nel corso della trasmissione Matchday Programme di Inter-Napoli. Il calciatore ha parlato della sua stagione: “Ho sempre creduto nelle mie potenzialità, ma c’è molta più soddisfazione nel guadagnarsi un traguardo come l’Inter un pezzetto dopo l’altro: ti fa capire che te lo sei meritato. Non mi aspettavo un inizio così ma soprattutto non mi aspettavo di vedere da subito i tifosi indossare la maglia con il mio nome: è un qualcosa che mi fa venire la pelle d’oca, non mi era mai successo di sentire così tanto affetto”.

Una battuta sul tecnico Antonio Conte: “Mi ha fatto capire che posso essere adatto per un calcio a 360 gradi e che l’applicazione è fondamentale. Con lui in panchina aumenta la concentrazione”.

Foto: twitter inter