Sensi: “Messi? Affrontarlo è stata una grande emozione, ma sarebbe meglio averlo in squadra”

Stefano Sensi si racconta. Il centrocampista dell’Inter è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport affrontando diverse tematiche: “L’impatto con l’Inter? Sicuramente non me l’aspettavo, ho fatto un grande inizio di stagione, devo tanto alla società, ai miei compagni e ai tifosi che mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho sempre dato i massimo, poi ho avuto problemi che mi hanno costretto a stare fuori. Conte? Mi ha dato quella intensità che prima non avevo. Mi ha aiutato ad entrare nella sua mentalità, adesso ho un modo di fare la mezzala diverso da prima. Messi? Affrontarlo è stata un’emozione grande, lo è per chiunque perché è uno dei migliore di tutti i tempi. Lui all’Inter? Meglio averlo come compagno (ride ndr)”, ha chiuso Sensi.

Foto: Twitter ufficiale Inter