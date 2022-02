Sensi: “Mancini mi ha dato una spinta in più nello scegliere la Sampdoria. Fisicamente mi sento molto bene da tempo”

Stefano Sensi, attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del trasferimento alla Sampdoria: “Mi sento molto bene da tempo. Sappiamo tutti quello che ho passato, non è stato facile, ma mi è servito per crescere, per migliorare e dare anche molta più importanza alla prevenzione e a rinforzarmi sul piano fisico. Diciamo che mister Mancini mi ha dato quella spinta in più. Io già volevo fortemente venire alla Samp, per una questione di rilancio personale e del prestigio della società. Certo, le parole del c.t. mi hanno fatto molto piacere, sono state positive. Lui qui ha fatto la storia e ciò è stato un stimolo in più per venire qui. La Juventus con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria ha fatto buon colpi, ma sinceramente penso che l’Inter sia ancora sopra tutti. Ci ho giocato, conosco i compagni: prima che ottimi calciatori sono grandi uomini, e quando entri in campo questo fa la differenza. E poi sono arrivati Gosens e Caicedo, ottimi colpi”.

FOTO: Twitter Samp