Sensi, l’agente: “Napoli? Non c’è possibilità che lasci l’Inter. Conte impazzisce per lui”

L’agente di Stefano Sensi fa chiarezza in merito al futuro del centrocampista dell’Inter. Queste le parole di Beppe Riso ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Napoli? No, la voce sul Napoli non mi è arrivata. Non credo che Conte voglia lasciarlo andare via, impazzisce per lui, non c’ una possibilità che vada via dall’Inter. Un grande allenatore in Inghilterra mi ha detto ‘Portami Sensi, anche senza gambe’. E se lo dice un allenatore di un campionato così fisico… Vuol dire che Sensi ha il calcio nella testa, prima di averlo nelle gambe”.

