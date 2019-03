Sensi: “La prima gioia in azzurro non si scorda mai. Dedico il gol alla mia famiglia”

Non solo Pavoletti, anche per Stefano Sensi stasera è arrivato il primo gol con la maglia dell‘Italia. Il centrocampista del Sassuolo ha parlato così a Rai Sport dopo il 6-0 al Liechtenstein: “Serata indimenticabile, il primo gol con la Nazionale non si può scordare. Abbiamo messo in campo lo spirito giusto, una mentalità vincente. Mi trovo bene con Verratti e Jorginho, hanno ritmo e qualità: sono dei campioni, facile trovarsi bene con loro. Dedico il gol alla ragazza e alla mia famiglia”, ha concluso Sensi.

Foto: Twitter Vivo Azzurro